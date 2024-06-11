Реставратор Джавадова рассказала о восстановлении усадьбы Покровское-Стрешнево
В беседе с ОТР она отметила, что специалисты изучили историко-архивные материалы и воссоздали по ним первоначальный облик главного здания и окружающего его парка.
Роспись стен, например, восстановили по историческим фотографиям. Также в исторической литературе были найдены схожие изображения.
«Эскизы разрабатывались в художественной мастерской в Петербурге. Потом по этим эскизам делали трафареты, чтобы облегчить себе задачу и перенести все эти сложные маленькие фигуры на стену», — отметила Джавадова.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что стартовал приём заявок на участие в конкурсе «Московская реставрация».