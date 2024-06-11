RT в Telegram
Подпишись

Зарайск вступил в число претендентов на звание «Культурной столицы — 2026»

Короткая ссылка
Подмосковный Зарайск присоединился к участию в конкурсе российских городов «Культурная столица», который проводится при участии Президентского фонда культурных инициатив.
Зарайск вступил в число претендентов на звание «Культурной столицы — 2026»
  • Gettyimages.ru

В настоящее время проходит голосование за город, которому будет присвоено звание «Культурная столица 2026 года», сообщает 360.ru.

Победителя определят 12 декабря на основании экспертной оценки и результатов народного голосования.

В 2024 году звания «Культурная столица» удостоился Нижний Новгород, а звание «Культурной столицы 2025 года» присудили Грозному.

Ранее руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин сообщил об открытии приёма заявок на участие в конкурсе городской фотографии «Планета Москва».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить