Зарайск вступил в число претендентов на звание «Культурной столицы — 2026»

Подмосковный Зарайск присоединился к участию в конкурсе российских городов «Культурная столица», который проводится при участии Президентского фонда культурных инициатив.

В настоящее время проходит голосование за город, которому будет присвоено звание «Культурная столица 2026 года», сообщает 360.ru.

Победителя определят 12 декабря на основании экспертной оценки и результатов народного голосования.

В 2024 году звания «Культурная столица» удостоился Нижний Новгород, а звание «Культурной столицы 2025 года» присудили Грозному.

Ранее руководитель столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин сообщил об открытии приёма заявок на участие в конкурсе городской фотографии «Планета Москва».