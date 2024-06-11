В Челябинской области предупредили о жаре до +34 °С
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на метеослужбу.
«Днём 13 июня температура воздуха в регионе достигнет +34 °С, минимально столбики термометров покажут +32 °С», — сказали в ЦГМС.
Там отметили, что жаркая погода сохранится и 14 июня.
Также ожидается, что ряд городов региона накроет смог.
Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил в беседе с RT, что в Москве и Московской области в ночь с 12 на 13 июня ожидаются ливни с грозами.