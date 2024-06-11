В Челябинской области предупредили о жаре до +34 °С

В Гидрометеоцентре Челябинской области предупредили о жаре до +34 °С.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на метеослужбу.

«Днём 13 июня температура воздуха в регионе достигнет +34 °С, минимально столбики термометров покажут +32 °С», — сказали в ЦГМС.

Там отметили, что жаркая погода сохранится и 14 июня.

Также ожидается, что ряд городов региона накроет смог.

Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил в беседе с RT, что в Москве и Московской области в ночь с 12 на 13 июня ожидаются ливни с грозами.