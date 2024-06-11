RT в Telegram
Подпишись

В Челябинской области предупредили о жаре до +34 °С

Короткая ссылка
В Гидрометеоцентре Челябинской области предупредили о жаре до +34 °С.
В Челябинской области предупредили о жаре до +34 °С
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на метеослужбу.

«Днём 13 июня температура воздуха в регионе достигнет +34 °С, минимально столбики термометров покажут +32 °С», — сказали в ЦГМС.

Там отметили, что жаркая погода сохранится и 14 июня.

Также ожидается, что ряд городов региона накроет смог.

Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил в беседе с RT, что в Москве и Московской области в ночь с 12 на 13 июня ожидаются ливни с грозами. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить