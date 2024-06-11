Синоптик Варакин: в Москве в ночь с 12 на 13 июня ожидаются ливни с грозами

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил в беседе с RT, что в Москве и Московской области в ночь с 12 на 13 июня ожидаются ливни с грозами. Он также рассказал, что осадки могут способствовать появлению первых грибов — колосовиков — не только в Московском регионе, но и в Калужской, Рязанской и Тверской областях.

«У нас несколько фронтальных зон, и в основном перемещение будет сегодня, завтра и 13 июня с юга-запада на северо-восток. Осадки будут не только в Москве и в Московской области, но и в Смоленской, Калужской, Рязанской Владимирской, Ивановской и Ярославских областях», — предупредил Варакин.

По его прогнозу, в ночь с 12 на 13 июня ожидаются ливни с грозами.

«Суммарно ожидаем за сегодня-завтра и до утра 13 июня по области и по Москве от 60 до 80% месячной нормы — где-то 50%. Но всё равно это достаточно прилично с учётом того, что уже на сегодня у нас в Москве выпала почти месячная норма за прошедшие десять дней, а с учётом сегодняшних ночных осадков, которые ещё не учли, больше месячной нормы у нас уже есть», — объяснил собеседник RT.

Также эксперт допустил, что осадки вполне могут способствовать появлению первых грибов — колосовиков.

«Потому что достаточно тепло сейчас, почва прогретая, осадков выпало и выпадет ещё достаточно, и первая волна, скорее всего, будут подберёзовики, белые, возможно, маслята, Но я допускаю, что не только в московских лесах, скорее всего, это касается и Калужской области, и Рязанской, и Тверской», — поделился специалист.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие дни.