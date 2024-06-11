RT в Telegram
Подпишись

На фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!» проведут 14 розыгрышей призов

Короткая ссылка
Во время фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» каждую неделю будет проводиться 14 розыгрышей различных призов.
На фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!» проведут 14 розыгрышей призов
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» стартовал 1 июня. С начала открытия для гостей уже провели 1,2 тыс. мероприятий.

В рамках фестиваля, жители столицы могут заняться спортом на набережных и в парках, принять участие в танцевальных флешмобах и литературных чтениях.

Ранее сообщалось, что в столице до 16 июня проходит Московский джазовый фестиваль.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить