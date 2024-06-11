На фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!» проведут 14 розыгрышей призов

Во время фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» каждую неделю будет проводиться 14 розыгрышей различных призов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» стартовал 1 июня. С начала открытия для гостей уже провели 1,2 тыс. мероприятий.

В рамках фестиваля, жители столицы могут заняться спортом на набережных и в парках, принять участие в танцевальных флешмобах и литературных чтениях.

Ранее сообщалось, что в столице до 16 июня проходит Московский джазовый фестиваль.