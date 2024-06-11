На фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!» проведут 14 розыгрышей призов
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.
Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» стартовал 1 июня. С начала открытия для гостей уже провели 1,2 тыс. мероприятий.
В рамках фестиваля, жители столицы могут заняться спортом на набережных и в парках, принять участие в танцевальных флешмобах и литературных чтениях.
Ранее сообщалось, что в столице до 16 июня проходит Московский джазовый фестиваль.