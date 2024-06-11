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Синоптик Паршина прокомментировала дожди в Москве

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Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о дождях в Москве.
Синоптик Паршина прокомментировала дожди в Москве
  • globallookpress.com
  • © Belkin Alexey/news.ru

В ближайшие три дня в столице может выпасть 50—90% месячной нормы осадков, заявила эксперт в беседе с «Российской газетой».

По словам специалиста, высокие кучевые облака, насыщенные влагой, появляются из-за сильного прогрева воздуха.

В четверг, 13 июня, ожидается прохождение холодного фронта, что приведёт к понижению температуры на пару градусов.

По прогнозу, с пятницы, 14 июня, дожди прекратятся, температура начнёт расти.

С начала следующей недели температура днём будет приближаться к +30 °С.

Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил в беседе с RT, что в Москве и Московской области в ночь с 12 на 13 июня ожидаются ливни с грозами.

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