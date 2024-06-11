Синоптик Паршина прокомментировала дожди в Москве
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В ближайшие три дня в столице может выпасть 50—90% месячной нормы осадков, заявила эксперт в беседе с «Российской газетой».
По словам специалиста, высокие кучевые облака, насыщенные влагой, появляются из-за сильного прогрева воздуха.
В четверг, 13 июня, ожидается прохождение холодного фронта, что приведёт к понижению температуры на пару градусов.
По прогнозу, с пятницы, 14 июня, дожди прекратятся, температура начнёт расти.
С начала следующей недели температура днём будет приближаться к +30 °С.
Ранее руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин заявил в беседе с RT, что в Москве и Московской области в ночь с 12 на 13 июня ожидаются ливни с грозами.