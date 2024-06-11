В Жигулёвском заповеднике рассказали об изучении змей с помощью микрочипов
Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на ведомство.
В Жигулёвском заповеднике проводили мечение змей посредством подрезания брюшных щитков в разных комбинациях.
«Это давало возможность выявить соответствующую особь в случае повторной поимки. Но со временем щитки отрастают за счёт линек, и метка может исчезнуть», — сказали в институте экологии.
Как там отметили, микрочипы позволяют избежать этой проблемы.
В настоящее время датчики вводят узорчатому полозу и обыкновенной гадюке.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области увеличилось количество диких животных.