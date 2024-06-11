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В Жигулёвском заповеднике рассказали об изучении змей с помощью микрочипов

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В Институте экологии Волжского бассейна РАН рассказали об изучении змей с помощью микрочипов.

Об этом сообщает sovainfo.ru со ссылкой на ведомство.

В Жигулёвском заповеднике проводили мечение змей посредством подрезания брюшных щитков в разных комбинациях.

«Это давало возможность выявить соответствующую особь в случае повторной поимки. Но со временем щитки отрастают за счёт линек, и метка может исчезнуть», — сказали в институте экологии.

Как там отметили, микрочипы позволяют избежать этой проблемы.

В настоящее время датчики вводят узорчатому полозу и обыкновенной гадюке.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области увеличилось количество диких животных.

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