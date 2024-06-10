В Нижегородской области увеличилось количество диких животных, сообщили в региональном Министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

Об этом сообщает ИА «Время Н».

В ведомстве отметили, что результаты основаны на данных учёта численности животных. Основным методом был подсчёт следов.

«В этом году впервые результаты государственного мониторинга получены с использованием информационной системы «Цифровой лес», что позволило оптимизировать процесс обработки данных, расчёта численности животных в закреплённых и общедоступных охотничьих угодьях», — рассказал министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьёв.

В этих работах участвовали штатные сотрудники Минлесхоза, специалисты охотничьих хозяйств, опытные охотники и сотрудники ФГБУ НО «Заповедник «Керженский», которые хорошо разбираются в следах животных.

Ранее специалисты рассказали, что диким животным и птицам не нужна помощь в жару.