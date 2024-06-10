В Нижегородской области увеличилось количество диких животных
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Об этом сообщает ИА «Время Н».
В ведомстве отметили, что результаты основаны на данных учёта численности животных. Основным методом был подсчёт следов.
«В этом году впервые результаты государственного мониторинга получены с использованием информационной системы «Цифровой лес», что позволило оптимизировать процесс обработки данных, расчёта численности животных в закреплённых и общедоступных охотничьих угодьях», — рассказал министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области Роман Воробьёв.
В этих работах участвовали штатные сотрудники Минлесхоза, специалисты охотничьих хозяйств, опытные охотники и сотрудники ФГБУ НО «Заповедник «Керженский», которые хорошо разбираются в следах животных.
Ранее специалисты рассказали, что диким животным и птицам не нужна помощь в жару.