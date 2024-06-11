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На острове Русский откроют ещё один объект Владивостокской крепости

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Объект Владивостокской крепости — береговая батарея XIII на острове Русском — откроется 15 июня.
На острове Русский откроют ещё один объект Владивостокской крепости
  • Gettyimages.ru
  • © Olga Bryukhova

Об этом сообщает ИА PrimaMedia.

Музей-заповедник «Владивостокская крепость» был создан в 2019 году по поручению президента России.

Как фортификационный объект, крепость отмечает в 2024 году своё 135-летие.

В состав Владивостокской крепости в настоящее время входит 44 культурных объекта федерального значения.

«У нас с Министерством обороны совпадают задачи в слове «защита». У нас даже не столько защита, сколько сохранение культурного наследия», — сказал директор музея Виктор Шалай.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе работ по реставрации ансамбля усадьбы «Нескучное» на Ленинском проспекте.

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