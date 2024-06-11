На острове Русский откроют ещё один объект Владивостокской крепости
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Об этом сообщает ИА PrimaMedia.
Музей-заповедник «Владивостокская крепость» был создан в 2019 году по поручению президента России.
Как фортификационный объект, крепость отмечает в 2024 году своё 135-летие.
В состав Владивостокской крепости в настоящее время входит 44 культурных объекта федерального значения.
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