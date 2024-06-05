Собянин рассказал о ходе реставрации ансамбля усадьбы «Нескучное»

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о ходе работ по реставрации ансамбля усадьбы «Нескучное» на Ленинском проспекте.

«Специалисты уже отреставрировали главные ворота со скульптурной композицией «Времена года» и два боковых корпуса. Также вернули исторический облик зданию гауптвахты, в том числе воссоздали скульптуру двуглавого орла», — написал Собянин в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что следующим этапом станет реставрация фасада и кровли, архитектурного декора, исторических интерьеров и скульптур собак входной группы Александринского дворца.

Помимо этого, приведут в порядок фонтан, созданный в 1835 году скульптором Иваном Витали.

Ранее сообщалось, что усадебный дом имения Рихтер восстановят в селе Старая Потловка Колышлейского района Пензенской области.