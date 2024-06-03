В Пензенской области восстановят усадебный дом имения Рихтер
Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства по охране памятников истории и культуры.
Объект культурного наследия «Дом усадебный имения Рихтер» сильно пострадал от пожара в 2015 году.
Проект предмета охраны объекта культурного наследия разработало АНО «Исследования и реставрация памятников деревянного зодчества «Традиция» по инициативе некоммерческого партнёрства по защите и сохранению объектов культурного наследия «Спасское дело».
Ранее сообщалось, что в Москве провели подготовку к началу реконструкции Центрального ипподрома.