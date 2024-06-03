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В Пензенской области восстановят усадебный дом имения Рихтер

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Усадебный дом имения Рихтер восстановят в селе Старая Потловка Колышлейского района Пензенской области.

Об этом сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства по охране памятников истории и культуры.

Объект культурного наследия «Дом усадебный имения Рихтер» сильно пострадал от пожара в 2015 году.

Проект предмета охраны объекта культурного наследия разработало АНО «Исследования и реставрация памятников деревянного зодчества «Традиция» по инициативе некоммерческого партнёрства по защите и сохранению объектов культурного наследия «Спасское дело».

Ранее сообщалось, что в Москве провели подготовку к началу реконструкции Центрального ипподрома.

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