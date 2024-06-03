В Москве провели подготовку к началу реконструкции Центрального ипподрома

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что территорию Центрального московского ипподрома подготовили к началу восстановительных работ, которые проведут за счёт городского бюджета.

«Подготовительные работы завершены, реконструкция выполнена на 10%», — приводятся его слова на сайте mos.ru.

По его словам, специалисты проведут мероприятия по безопасной и бережной реставрации здания ипподрома, которое находится по адресу: Беговая улица, 22. Центральный московский ипподром основан в 1834 году. Это старейший в России и первый в мире рысистый ипподром.

Основные работы по реконструкции объекта планируется закончить в 2026 году, добавил Ефимов.

Ранее НСН со ссылкой на Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют три здания XIX века для открытия гостиниц.