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В Москве провели подготовку к началу реконструкции Центрального ипподрома

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Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что территорию Центрального московского ипподрома подготовили к началу восстановительных работ, которые проведут за счёт городского бюджета.

«Подготовительные работы завершены, реконструкция выполнена на 10%», — приводятся его слова на сайте mos.ru.

По его словам, специалисты проведут мероприятия по безопасной и бережной реставрации здания ипподрома, которое находится по адресу: Беговая улица, 22. Центральный московский ипподром основан в 1834 году. Это старейший в России и первый в мире рысистый ипподром.

Основные работы по реконструкции объекта планируется закончить в 2026 году, добавил Ефимов.

Ранее НСН со ссылкой на Владимира Ефимова сообщала, что в Москве отреставрируют три здания XIX века для открытия гостиниц.

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