В Подмосковье напомнили о способе сообщить о борщевике
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Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Место с борщевиком нужно сфотографировать, затем выбрать в разделе «Услуги» на портале «Добродел» вкладку «Решаем проблемы вместе» и создать сообщение, прикрепив фотографию», — рассказали в министерстве.
Там также отметили, что с выбором нужной категории сообщения поможет ИИ, а геоданные сфотографированного участка определятся автоматически.
После участок обработают от борщевика и возьмут под цифровой контроль с помощью приложения «Проверки Подмосковья».
Ранее сообщалось, что в Подмосковье ликвидируют более 2 тыс. га борщевика.