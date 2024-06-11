В Подмосковье напомнили о способе сообщить о борщевике

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области рассказали, как можно сообщить о зарослях ядовитого борщевика.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Место с борщевиком нужно сфотографировать, затем выбрать в разделе «Услуги» на портале «Добродел» вкладку «Решаем проблемы вместе» и создать сообщение, прикрепив фотографию», — рассказали в министерстве.

Там также отметили, что с выбором нужной категории сообщения поможет ИИ, а геоданные сфотографированного участка определятся автоматически.

После участок обработают от борщевика и возьмут под цифровой контроль с помощью приложения «Проверки Подмосковья».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье ликвидируют более 2 тыс. га борщевика.