В Подмосковье ликвидируют более двух тысяч гектаров борщевика
- РИА Новости
Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как отметил глава министерства Алексей Гержик, в настоящее время уже заключены контракты с подрядными организациями, ответственными за управление региональной дорожной сетью.
Работы намерены провести в два этапа. Перед началом цветения борщевика его обработают специальным гербицидом, а после перейдут к механическому и ручному удалению.
Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева напомнила об опасности борщевика.