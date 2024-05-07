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В Подмосковье ликвидируют более двух тысяч гектаров борщевика

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В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области заявили о планах по ликвидации более 2 тыс. га борщевика в полосах отвода дорог региона.
В Подмосковье ликвидируют более двух тысяч гектаров борщевика
  • РИА Новости

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметил глава министерства Алексей Гержик, в настоящее время уже заключены контракты с подрядными организациями, ответственными за управление региональной дорожной сетью.

Работы намерены провести в два этапа. Перед началом цветения борщевика его обработают специальным гербицидом, а после перейдут к механическому и ручному удалению.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева напомнила об опасности борщевика.

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