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Биолог Алексеева напомнила об опасности борщевика

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Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева заявила, что главная опасность борщевика — в способности вызывать сильное раздражение кожи.
Биолог Алексеева напомнила об опасности борщевика
  • Gettyimages.ru

«Попав на кожу человека, сок растения резко повышает её чувствительность к ультрафиолету. И если затем на это место попадают солнечные лучи, развивается фотодерматит, похожий на солнечный ожог, с сопутствующей симптоматикой — температурой, плохим самочувствием», — сказала эксперт в беседе с газетой «Известия».

По её словам, если сок борщевика попадает на кожу, её нужно немедленно прикрыть от солнца, а затем как можно быстрее промыть.

«Коварство борщевика в том, что само попадание сока или воздействие эфирных масел не вызывает болевых или неприятных ощущений. А когда через несколько часов симптомы фотоожога проявляются, промывать кожу уже поздно», — уточнила Алексеева.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области в 2024 году в 835 населённых пунктах очистят 5,5 тыс. га территорий от борщевика.

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