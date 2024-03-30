Биолог Алексеева напомнила об опасности борщевика
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«Попав на кожу человека, сок растения резко повышает её чувствительность к ультрафиолету. И если затем на это место попадают солнечные лучи, развивается фотодерматит, похожий на солнечный ожог, с сопутствующей симптоматикой — температурой, плохим самочувствием», — сказала эксперт в беседе с газетой «Известия».
По её словам, если сок борщевика попадает на кожу, её нужно немедленно прикрыть от солнца, а затем как можно быстрее промыть.
«Коварство борщевика в том, что само попадание сока или воздействие эфирных масел не вызывает болевых или неприятных ощущений. А когда через несколько часов симптомы фотоожога проявляются, промывать кожу уже поздно», — уточнила Алексеева.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области в 2024 году в 835 населённых пунктах очистят 5,5 тыс. га территорий от борщевика.