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Выставка «Наш Пушкин» прошла в Московском дворце пионеров на Воробьёвых горах

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В Московском дворце пионеров на Воробьёвых горах прошла выставка «Наш Пушкин», на которой были представлены подлинные архивные документы, связанные с поэтом.
Выставка «Наш Пушкин» прошла в Московском дворце пионеров на Воробьёвых горах

После окончания её работы материалы стали доступны в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории», сообщает сайт mos.ru.

Экспозицию организовали Главархив Москвы и столичный Департамент образования и науки, она была приурочена к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

В экспозицию вошли записи о рождении поэта, о его браке с Натальей Гончаровой, выдаче билета на издание романа «Евгений Онегин», договор о найме двухэтажного дома на Арбате и другие документы.

Экскурсии, мастер-классы и лекции в рамках проекта «Наш Пушкин» во Дворце пионеров на Воробьёвых горах посетили более тысячи человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что на Арбате после масштабной реставрации открылась мемориальная квартира А.С. Пушкина.

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