Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ подготовил программу ко Дню России
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Праздник откроет светотехническое шоу «Мегаполис Москва», рассказал глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.
«В 14:00 и 18:30 будет транслироваться новое представление «Пушкин о Москве», в котором прозвучат строки из известных произведений поэта. В течение всего дня гостям покажут девять красочных видеороликов о развитии города», — добавил он.
Кроме того, для гостей будет доступна выставка «Пушкинская Москва». Также все желающие смогут принять участие в викторине и выиграть призы.
Ранее НСН сообщала, что Главархив Москвы подготовил онлайн-выставку, приуроченную к 500-летию со дня основания Новодевичьего женского монастыря.