Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ подготовил программу ко Дню России

Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ подготовил мероприятия по случаю Дня России, 12 июня.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Праздник откроет светотехническое шоу «Мегаполис Москва», рассказал глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

«В 14:00 и 18:30 будет транслироваться новое представление «Пушкин о Москве», в котором прозвучат строки из известных произведений поэта. В течение всего дня гостям покажут девять красочных видеороликов о развитии города», — добавил он.

Кроме того, для гостей будет доступна выставка «Пушкинская Москва». Также все желающие смогут принять участие в викторине и выиграть призы.

Ранее НСН сообщала, что Главархив Москвы подготовил онлайн-выставку, приуроченную к 500-летию со дня основания Новодевичьего женского монастыря.