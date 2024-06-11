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Фестиваль «Времена и эпохи» пройдёт в Москве 12—16 июня

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в этом году исторический фестиваль «Времена и эпохи» стартует в столице в День России, 12 июня, и продлится до 16 июня.
Фестиваль «Времена и эпохи» пройдёт в Москве 12—16 июня
  • РИА Новости

Фестиваль «Времена и эпохи» пройдёт на 54 площадках, 17 из которых будут расположены в центре, 25 — в округах разных районов, а 12 — в парках, сообщил мэр в блоге на своём персональном сайте.

В центре города музей под открытым небом представит копии музейных экспонатов, а в парках пройдут исторические реконструкции.

К примеру, в парке «Акведук» будет представлен античный Крым, где столкнулись интересы Боспорского царства и Римской империи, на улице Грекова расскажут об эпохе правления Екатерины Великой, а в «Москинопарке» покажут реконструкцию обороны Москвы 1941 года.  

В фестивале примут участие более 2 тыс. реконструкторов из России и из восьми иностранных государств, добавил Собянин.

Ранее НСН сообщала, что в столичном Гостином Дворе 20—23 июня пройдёт ХIII Московский международный фестиваль искусств «Традиции и современность».

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