В подмосковном МЧС рассказали о способах защиты загородного дома от удара молнии

В подмосковном МЧС рассказали, как защитить загородный дом от удара молнии.

Об этом сообщает Regions.ru.

Главной защитой являются заземлённые громоотводы, которые устанавливаются на крыше. Оборудование должно быть сертифицировано.

«Не нужно топить печь. Газы высокой температуры имеют малое сопротивление и могут привлечь молнию. Стоит закрыть все окна, двери, дымоходы и вентиляцию. Если есть такая возможность, отключите все электроприборы, в том числе радио и телевизор», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Кроме того, спасатели посоветовали не подходить во время грозы к водостокам и антеннам.

Ранее эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Фёдор Васильев рассказал, как обезопасить дачный участок от грозы.