RT в Telegram
Подпишись

В подмосковном МЧС рассказали о способах защиты загородного дома от удара молнии

Короткая ссылка
В подмосковном МЧС рассказали, как защитить загородный дом от удара молнии.
В подмосковном МЧС рассказали о способах защиты загородного дома от удара молнии
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

Об этом сообщает Regions.ru.

Главной защитой являются заземлённые громоотводы, которые устанавливаются на крыше. Оборудование должно быть сертифицировано.

«Не нужно топить печь. Газы высокой температуры имеют малое сопротивление и могут привлечь молнию. Стоит закрыть все окна, двери, дымоходы и вентиляцию. Если есть такая возможность, отключите все электроприборы, в том числе радио и телевизор», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Кроме того, спасатели посоветовали не подходить во время грозы к водостокам и антеннам.

Ранее эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Фёдор Васильев рассказал, как обезопасить дачный участок от грозы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить