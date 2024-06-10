В подмосковном МЧС рассказали о способах защиты загородного дома от удара молнии
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Об этом сообщает Regions.ru.
Главной защитой являются заземлённые громоотводы, которые устанавливаются на крыше. Оборудование должно быть сертифицировано.
«Не нужно топить печь. Газы высокой температуры имеют малое сопротивление и могут привлечь молнию. Стоит закрыть все окна, двери, дымоходы и вентиляцию. Если есть такая возможность, отключите все электроприборы, в том числе радио и телевизор», — заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Кроме того, спасатели посоветовали не подходить во время грозы к водостокам и антеннам.
Ранее эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Фёдор Васильев рассказал, как обезопасить дачный участок от грозы.