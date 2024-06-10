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Самым любимым мультфильмом россиян назван «Ну, погоди!»

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Согласно новому исследованию, 41% россиян назвали «Ну, погоди!» самым любимым мультфильмом.
Самым любимым мультфильмом россиян назван «Ну, погоди!»
  • globallookpress.com
  • © Ministry of Culture Russia

Об этом говорится в опросе сайта kp.ru.

В лидерах также оказались мультфильм «Жил-был пёс» (16% голосов) и «Простоквашино» (12%).

В список любимых мультиков вошли «Бременские музыканты» (8%), «Летучий корабль» (7%), «Малыш и Карлсон», «Винни-Пух», «Ёжик в тумане», «Чебурашка», «Тайна третьей планеты», «Вовка из Тридевятого царства», «38 попугаев», «Попугай Кеша» и другие.

В исследовании приняли участие 11 тыс. человек.

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