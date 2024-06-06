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В «Союзмультфильме» рассказали подробности о вселенной русских супергероев

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Председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащёва рассказала подробности о вселенной русских супергероев, над которой студия работает совместно с Сергеем Лукьяненко и Okko.
В «Союзмультфильме» рассказали подробности о вселенной русских супергероев
  • РИА Новости

Предварительное название медиафраншизы — «Орден Алой звезды». Она основана на оригинальной вселенной русских супергероев, разработанной Лукьяненко с писателем-фантастом Сергеем Волковым.

«Мы видим в нашем проекте большой потенциал. Создана целая вселенная со своей историей, героями и их характерами, системой координат, различными сюжетными линиями, при этом за основу были взяты образы, которые уже стали архетипами в российской истории, культуре, науке, литературе», — заявила Слащёва в беседе с «Российской газетой».

По её словам, благодаря художественному переосмыслению персонажи наделены новыми характерными чертами.

Как отметила Слащёва, на основе этой вселенной можно создавать новые литературные произведения, серию игровых фильмов, полнометражные анимационные картины, компьютерные игры, различную лицензионную продукцию.

Ранее сообщалось, что в Казани выпустят фильм о визите Александра Пушкина в город.

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