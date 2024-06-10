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В Тверской области открыли мемориальную доску в честь Петра Плетнёва

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Мемориальную доску в честь издателя произведений Александра Пушкина Петра Плетнёва открыли в Твери.
В Тверской области открыли мемориальную доску в честь Петра Плетнёва
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Русский литературный критик, поэт, журналист и издатель Пётр Плетнёв родился в Бежецком крае. Образование получил в Тверской духовной семинарии.

«Я бы сказала, что он был вдохновенным гением Пушкина. Пётр Плетнёв был величиной, которая открыла миру целый ряд писателей и поэтов с большой буквы — Жуковского, Гоголя, Островского, Тургенева и др.», — сказала член Совета Федерации от Тверской области, председатель Тверского областного отделения Российского военного-исторического общества (РВИО), доктор филологических наук Людмила Скаковская.

Открыть памятную доску Плетнёву доверили ученикам тверской школы №34 Юрию и Егорию Плетнёвым.

В настоящее время школьники вместе с родителями изучают свою родословную, чтобы определить степень родства с поэтом, журналистом и издателем.

Ранее сообщалось, что карту прогулочного маршрута к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина опубликовал портал «Узнай Москву».

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