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В Москве разработали новый маршрут к 225-летию со дня рождения Пушкина

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Карту прогулочного маршрута к 225-летию со дня рождения Александра Пушкина опубликовал портал «Узнай Москву».
В Москве разработали новый маршрут к 225-летию со дня рождения Пушкина
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт мэра и правительства столицы.

«Маршрут включает в себя шесть точек — все они отмечены на интерактивной карте, которая доступна как на портале, так и в приложении «Узнай Москву». При желании пользователи могут открыть страницу каждого места и узнать о нём ещё больше», — заявили в пресс-службе Департамента информационных технологий.

Среди исторических мест, связанных с биографией и творчеством Пушкина, — дом-комод на Покровке, здание в Вознесенском переулке, усадьба на Волхонке, а также Московский Кремль, где состоялась личная встреча поэта с императором Николаем I.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на Арбате после масштабной реставрации открылась мемориальная квартира Александра Пушкина.

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