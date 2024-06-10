Более 200 интенсивов состоится в Москве в рамках программы «Культлето» в июне

В Москве в рамках программы общегородского досуга для детей и взрослых «Культлето» запланировано более 200 интенсивов.

Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Предусмотрены занятия по изобразительному искусству и фотографии, театральному мастерству, литературе, иностранным языкам, 3D-моделированию и робототехнике, хореографии, спортивной подготовке и игры на свежем воздухе, изучению народных традиций, декоративно-прикладному творчеству.

Интенсивы для групп по 15 — 20 человек пройдут в столичных библиотеках и культурных центрах.

Подробная программа «Культлета» размещена на сайте Мосразвития.

Ранее сообщалось, что председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил разрешить российским школьникам вместо сочинений снимать видео «Как я провёл лето».