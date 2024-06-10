RT в Telegram
Подпишись

В Челябинске выпало более половины месячной нормы осадков за три дня

Короткая ссылка
В Челябинском Гидрометеоцентре заявили, что за три дня выпало более половины месячной нормы осадков.
В Челябинске выпало более половины месячной нормы осадков за три дня
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу метеоцентра.

«Максимальное количество осадков отмечено на метеостанциях Нязепетровск и Миасс (74% и 82% от месячной нормы), там же зафиксирован очень сильный дождь — 44 мм за 12 часов», — рассказали в региональном гидрометеоцентре.

Там также отметили, что в нескольких городах, включая Челябинск, произошло подтопление улиц.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие дни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить