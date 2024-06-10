В Челябинске выпало более половины месячной нормы осадков за три дня

В Челябинском Гидрометеоцентре заявили, что за три дня выпало более половины месячной нормы осадков.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу метеоцентра.

«Максимальное количество осадков отмечено на метеостанциях Нязепетровск и Миасс (74% и 82% от месячной нормы), там же зафиксирован очень сильный дождь — 44 мм за 12 часов», — рассказали в региональном гидрометеоцентре.

Там также отметили, что в нескольких городах, включая Челябинск, произошло подтопление улиц.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие дни.