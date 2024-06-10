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Синоптик Шувалов: в Московском регионе не исключены смерчи на неделе

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Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что в ряде регионов возможны смерчи на текущей неделе.
Синоптик Шувалов: в Московском регионе не исключены смерчи на неделе
  • Gettyimages.ru

Вероятность атмосферного вихря в Москве в ближайшие два-три дня составляет 20—30%, сказал специалист в разговоре с НСН.

«Фронтальная зона, которая нависает сейчас с юго-запада над Брянском, Москвой, Ярославлем и Череповцом, будет висеть порядка двух суток. В ней в дневные часы могут развиваться достаточно опасные кучево-дождевые облака, достигающие высоких вершин», — заявил Шувалов.

По его словам, в Ивановской области и на севере, северо-востоке Московской области атмосферные условия складываются таким образом, что возможно возникновение таких вихрей.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие дни.

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