Синоптик Позднякова предупредила о неустойчивой погоде в Москве на неделе
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В понедельник в столице сохраняется достаточно комфортная погода с кратковременными дождями, а со вторника, 11 июня, синоптики прогнозируют грозы, поделилась специалист в беседе с 360.ru.
К четвергу, 13 июня, температура воздуха немного понизится и составит +22…+23 °С.
По словам Поздняковой, кратковременные дожди, местами сильные, будут идти всю неделю. Также не исключён град.
В пятницу в Москве вновь потеплеет до +25 °С, ночи останутся по-июльски тёплыми. А к субботе интенсивность осадков должна уменьшиться, заключила она.
Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие дни.