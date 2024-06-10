Синоптик Позднякова предупредила о неустойчивой погоде в Москве на неделе

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что в столичном регионе ожидаются дожди и грозы на текущей неделе.

В понедельник в столице сохраняется достаточно комфортная погода с кратковременными дождями, а со вторника, 11 июня, синоптики прогнозируют грозы, поделилась специалист в беседе с 360.ru.

К четвергу, 13 июня, температура воздуха немного понизится и составит +22…+23 °С.

По словам Поздняковой, кратковременные дожди, местами сильные, будут идти всю неделю. Также не исключён град.

В пятницу в Москве вновь потеплеет до +25 °С, ночи останутся по-июльски тёплыми. А к субботе интенсивность осадков должна уменьшиться, заключила она.

Ранее замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT о том, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие дни.