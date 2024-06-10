В Спартакиаде пенсионеров в Подмосковье участвовали более 400 человек
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Об этом сообщает сайт 360.ru.
Спартакиада проходила в Коломне.
Участники продемонстрировали свои умения в шахматах, лёгкой атлетике, дартсе, плавании, стрельбе и настольном теннисе.
В результате соревнований по командному зачёту победу одержали атлеты из Коломны. Представители города Озёры завоевали серебряные награды, в то время как команда из Подольска закрепилась на третьем месте.
Самому старшему участнику было 82 года, самой старшей участнице — 81 год.
Ранее сообщалось, что бесплатные экскурсии в рамках проекта «Активное долголетие» посетили более 50 тыс. человек.