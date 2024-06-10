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В Спартакиаде пенсионеров в Подмосковье участвовали более 400 человек

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В Спартакиаде пенсионеров, проведённой в Подмосковье, участвовали более 400 человек, они состязались в шести видах спорта.
В Спартакиаде пенсионеров в Подмосковье участвовали более 400 человек
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает сайт 360.ru.

Спартакиада проходила в Коломне.

Участники продемонстрировали свои умения в шахматах, лёгкой атлетике, дартсе, плавании, стрельбе и настольном теннисе.

В результате соревнований по командному зачёту победу одержали атлеты из Коломны. Представители города Озёры завоевали серебряные награды, в то время как команда из Подольска закрепилась на третьем месте.

Самому старшему участнику было 82 года, самой старшей участнице — 81 год.

Ранее сообщалось, что бесплатные экскурсии в рамках проекта «Активное долголетие» посетили более 50 тыс. человек.

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