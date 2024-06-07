RT в Telegram
Подпишись

Специалист Макеев посоветовал не приближаться к водным источникам в грозу

Короткая ссылка
Эксперт по выживанию Михаил Макеев рассказал, что делать, если гроза застала человека на улице.

«Лучше во время грозы не приближаться к водным источникам. Если вы ищете укрытие, то лучше это не делать под одинокими деревьями. Избегайте использования любых технических устройств дома или на улице», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, жителям дач и частных домов в непогоду нужно выключить электричество, закрыть все двери и окна.

В местах, где мало деревьев, можно поискать ложбинку, а если человек находится в лесистой местности, то стоит укрыться под небольшим деревом или в низкорослых зарослях.

«Если есть возможность не выходить из дома, то воспользуйтесь ею. Перенесите срочные встречи или договоритесь о переговорах в формате онлайн», — добавил Макеев.

Ранее эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Фёдор Васильев рассказал, как обезопасить дачный участок от грозы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить