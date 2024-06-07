Специалист Макеев посоветовал не приближаться к водным источникам в грозу

Эксперт по выживанию Михаил Макеев рассказал, что делать, если гроза застала человека на улице.

«Лучше во время грозы не приближаться к водным источникам. Если вы ищете укрытие, то лучше это не делать под одинокими деревьями. Избегайте использования любых технических устройств дома или на улице», — заявил он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его словам, жителям дач и частных домов в непогоду нужно выключить электричество, закрыть все двери и окна.

В местах, где мало деревьев, можно поискать ложбинку, а если человек находится в лесистой местности, то стоит укрыться под небольшим деревом или в низкорослых зарослях.

«Если есть возможность не выходить из дома, то воспользуйтесь ею. Перенесите срочные встречи или договоритесь о переговорах в формате онлайн», — добавил Макеев.

Ранее эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Фёдор Васильев рассказал, как обезопасить дачный участок от грозы.