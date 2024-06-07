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Ветеринар Руденко рассказал о рисках для собак из-за летнего купания

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Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко предупредил, что собака может заболеть, если будет пить из водоёма со стоячей водой или плавать в холодной воде.

В стоячей воде могут развиваться различные бактерии, объяснил специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

Чтобы снизить риск заражения инфекционными паразитарными заболеваниями, нужно давать животному чистую питьевую воду.

Ещё один риск купания собак — возможное переохлаждение, предупредил Руденко.

«Воздействие холодной воды, сквозняки могут привести к воспалительным заболеваниям опорно-двигательного аппарата, суставов», — добавил он.

Ранее преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко дала рекомендации, как отвлечь собаку во время грозы.

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