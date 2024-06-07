Ветеринар Руденко рассказал о рисках для собак из-за летнего купания
В стоячей воде могут развиваться различные бактерии, объяснил специалист в разговоре с «Газетой.Ru».
Чтобы снизить риск заражения инфекционными паразитарными заболеваниями, нужно давать животному чистую питьевую воду.
Ещё один риск купания собак — возможное переохлаждение, предупредил Руденко.
«Воздействие холодной воды, сквозняки могут привести к воспалительным заболеваниям опорно-двигательного аппарата, суставов», — добавил он.
Ранее преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко дала рекомендации, как отвлечь собаку во время грозы.