Ветеринар Руденко рассказал о рисках для собак из-за летнего купания

Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко предупредил, что собака может заболеть, если будет пить из водоёма со стоячей водой или плавать в холодной воде.

В стоячей воде могут развиваться различные бактерии, объяснил специалист в разговоре с «Газетой.Ru». Чтобы снизить риск заражения инфекционными паразитарными заболеваниями, нужно давать животному чистую питьевую воду. Ещё один риск купания собак — возможное переохлаждение, предупредил Руденко. «Воздействие холодной воды, сквозняки могут привести к воспалительным заболеваниям опорно-двигательного аппарата, суставов», — добавил он. Ранее преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко дала рекомендации, как отвлечь собаку во время грозы.