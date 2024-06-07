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В ГД считают, что проект о приличном виде и поведении артистов назрел давно

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Депутат Госдумы Ирина Филатова считает, что уже давно назрел момент для проекта, который предполагает предупреждение зрителей об использовании фонограммы на концертах и о приличном виде артистов.

«Инициатива назрела давно, наболела. Это только первый шаг», — написала она в своём Telegram-канале.

Законопроект был внесён в начале июня в Госдуму Госсобранием Башкортостана, он направлен на обеспечение защиты прав потребителей на получение достоверной информации о зрелищно-развлекательных услугах и повышение качества таких услуг.

В пояснительной записке отмечалось, что потребители сталкиваются с ситуацией проведения концертов, где исполнители песен и творческие коллективы даже перед многотысячной аудиторией поют под фонограмму, не уведомляя об этом своих зрителей.

Кроме того, законопроект предусматривает обязанность исполнителей не допускать поступков, противоречащих установленным в обществе моральным нормам, использования непристойных и оскорбительных образов, ненормативной лексики, оскорбительных выражений, употребления алкогольных напитков.

Ранее в ГД после ситуации с Ольгой Бузовой предложили ввести для артистов требования к одежде.

В качестве примера парламентарий привела выступление певицы Ольги Бузовой в кожаном купальнике на VK Fest в Уфе в День защиты детей.

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