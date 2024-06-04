В ГД после ситуации с Бузовой предложили ввести для артистов требования к одежде

Депутат Государственной думы Ирина Филатова обратилась к главе Минкультуры России Ольге Любимовой с предложением ввести обязательные требования к стилю одежды артистов для публичных выступлений, не предполагающих ограничений по возрасту.

В обращении, текст которого приводит ТАСС, отмечается, что «не все российские артисты осознают влияние собственного поведения и выступлений на широкую публику».

«...Прошу вас рассмотреть возможность введения для артистов эстрады обязательных требований к стилю одежды для публичных выступлений без возрастных ограничений для посетителей», — указала Филатова.

В качестве примера парламентарий привела выступление певицы Ольги Бузовой в кожаном купальнике на VK Fest в Уфе в День защиты детей.