В Нижнем Новгороде 152 тысячи человек приняли участие в субботнике «Зелёная весна»
Об этом сообщает pravda-nn.ru.
По данным издания, Нижегородская область лидирует среди регионов России по количеству проведённых мероприятий в рамках «Зелёной весны».
Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров отметил, что к акции присоединились сотрудники из Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры, а также волонтёры, сотрудники всех органов власти региона, школы и детские сады.
«На первых этапах акции было подано более сотни заявок — не только от жителей областного центра, но и муниципалитетов. Приведены в порядок 350 тыс. кв. м территорий, собрали 25 т отходов, высадили 12 тыс. деревьев, кустарников и цветов», — сказал Егоров.
Акция проводится по всей стране с 2014 года, в ней приняли участие 22 млн человек из всех регионов страны.
Ранее сообщалось, что ежегодно в России утилизируют более 6,1 млн т мусора.