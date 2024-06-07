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В Нижнем Новгороде 152 тысячи человек приняли участие в субботнике «Зелёная весна»

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В Нижнем Новгороде 152 тыс. человек приняли участие в экологическом субботнике «Зелёная весна».

Об этом сообщает pravda-nn.ru.

По данным издания, Нижегородская область лидирует среди регионов России по количеству проведённых мероприятий в рамках «Зелёной весны».

Министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров отметил, что к акции присоединились сотрудники из Росприроднадзора, природоохранной прокуратуры, а также волонтёры, сотрудники всех органов власти региона, школы и детские сады.

«На первых этапах акции было подано более сотни заявок — не только от жителей областного центра, но и муниципалитетов. Приведены в порядок 350 тыс. кв. м территорий, собрали 25 т отходов, высадили 12 тыс. деревьев, кустарников и цветов», — сказал Егоров.

Акция проводится по всей стране с 2014 года, в ней приняли участие 22 млн человек из всех регионов страны.

Ранее сообщалось, что ежегодно в России утилизируют более 6,1 млн т мусора.

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