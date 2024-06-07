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Актёр Валерий Афанасьев рассказал, как пришёл в Малый театр

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Советский и российский актёр театра и кино Валерий Афанасьев поделился воспоминаниями о том, как вошёл в труппу Малого театра.

«Для меня Малый театр — это как Мекка какая-то! Хотя я обожал и театр Вахтангова, хотел работать в нём. Но так получилось, что начал с театра имени Гоголя», — поделился он в интервью «Реальному времени».

По словам артиста, его заметил и пригласил на роль в спектакле «Царь Борис» о Борисе Годунове бывший тогда худруком Малого театра Юрий Соломин.

«Так в 2017 году я появился в стенах великого Малого театра», — добавил Афанасьев.

Ранее народный артист России Владимир Машков после назначения на пост директора театра «Современник» рассказал, что собирается развивать направление русского психологического театра.

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