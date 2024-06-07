Машков на посту директора «Современника» будет продолжать традиции театра
В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что в связи со своим назначением ощущает огромную ответственность, в том числе и перед памятью покойного худрука театра Галины Волчек. По его словам, он тесно сотрудничал с ней в последние годы её жизни и строил грандиозные планы.
Машков заявил, что сделает всё, чтобы мечты создателей «Современника» Олега Ефремова и Галины Волчек претворялись в жизнь.
«Театр — тем более с таким названием, как «Современник», — бесспорно, должен держать руку на пульсе времени», — заключил артист.
Ранее сообщалось, что Владимир Машков станет новым директором театра «Современник». Худруком Театра сатиры назначен Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов.