Машков на посту директора «Современника» будет продолжать традиции театра

Народный артист России Владимир Машков признался, что на посту директора театра «Современник» ему предстоит большая работа по развитию направления русского психологического театра.

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что в связи со своим назначением ощущает огромную ответственность, в том числе и перед памятью покойного худрука театра Галины Волчек. По его словам, он тесно сотрудничал с ней в последние годы её жизни и строил грандиозные планы.

Машков заявил, что сделает всё, чтобы мечты создателей «Современника» Олега Ефремова и Галины Волчек претворялись в жизнь.

«Театр — тем более с таким названием, как «Современник», — бесспорно, должен держать руку на пульсе времени», — заключил артист.

Ранее сообщалось, что Владимир Машков станет новым директором театра «Современник». Худруком Театра сатиры назначен Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов.