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Машков на посту директора «Современника» будет продолжать традиции театра

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Народный артист России Владимир Машков признался, что на посту директора театра «Современник» ему предстоит большая работа по развитию направления русского психологического театра.

В беседе с сайтом «Москва 24» он заявил, что в связи со своим назначением ощущает огромную ответственность, в том числе и перед памятью покойного худрука театра Галины Волчек. По его словам, он тесно сотрудничал с ней в последние годы её жизни и строил грандиозные планы.

Машков заявил, что сделает всё, чтобы мечты создателей «Современника» Олега Ефремова и Галины Волчек претворялись в жизнь.

«Театр — тем более с таким названием, как «Современник», — бесспорно, должен держать руку на пульсе времени», — заключил артист.

Ранее сообщалось, что Владимир Машков станет новым директором театра «Современник». Худруком Театра сатиры назначен Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов.

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