Новым директором «Современника» станет Владимир Машков

Новым директором «Современника» станет актёр Владимир Машков.

Об этом говорится на сайте мэра и правительства Москвы.

Худруком Театра сатиры назначен Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов.

«При этом все трое сохранят текущие должности художественных руководителей: Владимир Машков — в Московском театре Олега Табакова, Евгений Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Константин Богомолов — в Театре на Малой Бронной», — говорится в заявлении.

Ранее главный режиссёр «Ленкома» Алексей Франдетти прокомментировал своё решение уйти из театра.