RT в Telegram
Подпишись

Новым директором «Современника» станет Владимир Машков

Короткая ссылка
Новым директором «Современника» станет актёр Владимир Машков.

Об этом говорится на сайте мэра и правительства Москвы.

Худруком Театра сатиры назначен Евгений Герасимов, а Театра Романа Виктюка — Константин Богомолов.

«При этом все трое сохранят текущие должности художественных руководителей: Владимир Машков — в Московском театре Олега Табакова, Евгений Герасимов — в Театре на Малой Ордынке, а Константин Богомолов — в Театре на Малой Бронной», — говорится в заявлении.

Ранее главный режиссёр «Ленкома» Алексей Франдетти прокомментировал своё решение уйти из театра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить