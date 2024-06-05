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Алексей Франдетти прокомментировал своё решение уйти из «Ленкома»

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Главный режиссёр «Ленкома» Алексей Франдетти прокомментировал своё решение уйти из театра.

«Я действительно ухожу на год раньше. Но это обоюдное решение — и моё, и «Ленкома». У меня нет никакого конфликта ни с директором Марком Борисовичем Варшавером, ни с труппой. Артисты в «Ленкоме» замечательные. Но я принял такое решение и считаю его правильным», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, решение поддержало руководство города и театра.

Ранее сообщалось, что в Московской области пройдёт международный театральный фестиваль «У Троицы».

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