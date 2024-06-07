Поисковик Второв посоветовал тщательно готовиться к походу в лес

Член Общественного совета при МВД России, руководитель поисково-спасательного отряда «Поиск пропавших детей» Дмитрий Второв рекомендовал тщательно готовиться к походу в лес.

«Во-первых, важно правильно подобрать одежду. Люди почему-то часто выбирают камуфляжную расцветку, зелёную, жёлтую. Это неправильно», — заявил эксперт в беседе с «Вечерней Москвой».

Также Второв отметил, что необходимо взять с собой полностью заряженный телефон, бутылку воды, необходимые лекарства, компас, нож, свисток и спички.

Кроме того, нелишним будет предупредить родных и близких о том, что вы собираетесь в лес.

«Сообщите им хотя бы примерное место, где собираетесь входить в лес, — в экстренном случае это поможет спасателям быстрее вас найти», — заключил эксперт.

Ранее спасатели из «Мособлпожспаса» рассказали о правилах безопасности во время отдыха у воды.