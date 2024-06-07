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Новый худрук Театра сатиры Евгений Герасимов планирует ставить классику

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Евгений Герасимов после назначения на должность художественного руководителя Театра сатиры планирует поставить на сцене несколько классических произведений.

Это прежде всего спектакль «Женитьба Фигаро», где когда-то играл Андрей Миронов, поделился он в беседе с сайтом «Москва 24».

На главную роль в постановке он хотел бы пригласить внука артиста.

Также в планах Герасимова поставить спектакли «Ревизор» и «Кабала святош».

«Я хорошо знаю труппу, и у меня есть предложения, которые я при встрече им расскажу», — отметил Герасимов.

При этом за Герасимовым сохраняется его должность худрука Театра на Малой Ордынке.

Ранее сообщалось, что Владимир Машков станет новым директором театра «Современник», а худруком Театра Романа Виктюка назначен Константин Богомолов.

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