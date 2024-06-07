Новый худрук Театра сатиры Евгений Герасимов планирует ставить классику

Евгений Герасимов после назначения на должность художественного руководителя Театра сатиры планирует поставить на сцене несколько классических произведений.

Это прежде всего спектакль «Женитьба Фигаро», где когда-то играл Андрей Миронов, поделился он в беседе с сайтом «Москва 24».

На главную роль в постановке он хотел бы пригласить внука артиста.

Также в планах Герасимова поставить спектакли «Ревизор» и «Кабала святош».

«Я хорошо знаю труппу, и у меня есть предложения, которые я при встрече им расскажу», — отметил Герасимов.

При этом за Герасимовым сохраняется его должность худрука Театра на Малой Ордынке.

Ранее сообщалось, что Владимир Машков станет новым директором театра «Современник», а худруком Театра Романа Виктюка назначен Константин Богомолов.