Богомолов рассказал о планах на посту худрука Театра Романа Виктюка

Режиссёр Константин Богомолов после назначения на пост художественного руководителя Театра Романа Виктюка заявил, что театр должен развиваться и меняться, отвечая на вызовы современности.

«Для меня это серьёзный профессиональный вызов, я прекрасно понимаю, что это большая ответственность», — прокомментировал он для сайта «Москва 24».

Режиссёр заявил, что театр не должен быть «башней из слоновой кости», он должен быть открыт обществу, стране и тем процессам, которые в ней происходят, откликаясь на них живо и современно.

Богомолов отметил, что также остаётся худруком Театра на Малой Бронной.

Ранее сообщалось, что Владимир Машков станет новым директором театра «Современник», а худруком Театра сатиры назначен Евгений Герасимов.