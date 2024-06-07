Богомолов рассказал о планах на посту худрука Театра Романа Виктюка
«Для меня это серьёзный профессиональный вызов, я прекрасно понимаю, что это большая ответственность», — прокомментировал он для сайта «Москва 24».
Режиссёр заявил, что театр не должен быть «башней из слоновой кости», он должен быть открыт обществу, стране и тем процессам, которые в ней происходят, откликаясь на них живо и современно.
Богомолов отметил, что также остаётся худруком Театра на Малой Бронной.
Ранее сообщалось, что Владимир Машков станет новым директором театра «Современник», а худруком Театра сатиры назначен Евгений Герасимов.