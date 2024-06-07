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Ночной трейл пройдёт в Воронежской области 15—16 июня

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В парке «Белый колодец» в Воронежской области состоится ночной трейл. Он запланирован на 15—16 июня. Его участниками станут около 2,5 тыс. бегунов.

Место проведения старта Crazy Owl 50 меняется каждый год, чтобы спортсмены могли испытать себя на разных типах дистанций и попробовать новые маршруты.

Запланированы забеги на дистанциях 20 и 50 км. Также предусмотрен детский старт.

«Участники забегов не только соревнуются в своих физических возможностях, но и заряжаются новыми силами и энергией в компании единомышленников на невероятно красивых локациях в окружении ночи», — заявил основатель проекта Running Heroes Russia Михаил Долгий.

Ранее сообщалось, что участниками фестиваля спорта в Геленджике стали 1500 человек.

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