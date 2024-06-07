Ночной трейл пройдёт в Воронежской области 15—16 июня
Место проведения старта Crazy Owl 50 меняется каждый год, чтобы спортсмены могли испытать себя на разных типах дистанций и попробовать новые маршруты.
Запланированы забеги на дистанциях 20 и 50 км. Также предусмотрен детский старт.
«Участники забегов не только соревнуются в своих физических возможностях, но и заряжаются новыми силами и энергией в компании единомышленников на невероятно красивых локациях в окружении ночи», — заявил основатель проекта Running Heroes Russia Михаил Долгий.
Ранее сообщалось, что участниками фестиваля спорта в Геленджике стали 1500 человек.