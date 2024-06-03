Участниками фестиваля спорта в Геленджике стали 1500 человек

Участниками фестиваля спорта в Геленджике 1 и 2 июня стали 1,5 тыс. человек из 59 регионов России. Они попробовали себя в триатлонных гонках на дистанциях 113 и Sprint, также прошли женский и детский забеги.

Первый соревновательный день «Ironstar Геленджик 2024» был посвящён триатлону. Состоялись как индивидуальные, так и командные соревнования.

Во второй день был открыт плавательный сезон. Прошли заплывы на открытой воде на дистанциях 1 и 2 морские мили.

«Прекрасный старт в уже полюбившемся Геленджике пополнил копилку приятных эмоций как участников, так и команды Ironstar», — заявил генеральный директор Ironstar Владимир Шейкин.

Ранее сообщалось, что акция «Молодёжь. Спорт. Возможности» пройдёт в Москве 12 июня.