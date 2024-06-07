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Фестиваль спорта пройдёт 15—16 июня в Тюмени

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Фестиваль спорта состоится в Тюмени 15—16 июня. Программа включает соревнования по триатлону, заплывы на открытой воде, женский и детский забеги.

«Локация позволит спортсменам открыть для себя новое спортивное направление, познакомиться с богатой историей города, насладиться красотами этого региона и испытать себя на новой трассе», — заявил генеральный директор Ironstar Владимир Шейкин.

Маршруты триатлонных гонок Ironstar Tyumen 2024 будут проложены по наиболее известным местам города, а плавательный этап состоится в акватории реки Туры. Велогонка пройдёт по федеральной трассе и центру Тюмени.

Участницы женского забега преодолеют 5 км по четырёхуровневой набережной Туры.

Ранее сообщалось, что участниками фестиваля спорта в Геленджике стали 1500 человек.

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