Фестиваль спорта пройдёт 15—16 июня в Тюмени
«Локация позволит спортсменам открыть для себя новое спортивное направление, познакомиться с богатой историей города, насладиться красотами этого региона и испытать себя на новой трассе», — заявил генеральный директор Ironstar Владимир Шейкин.
Маршруты триатлонных гонок Ironstar Tyumen 2024 будут проложены по наиболее известным местам города, а плавательный этап состоится в акватории реки Туры. Велогонка пройдёт по федеральной трассе и центру Тюмени.
Участницы женского забега преодолеют 5 км по четырёхуровневой набережной Туры.
Ранее сообщалось, что участниками фестиваля спорта в Геленджике стали 1500 человек.