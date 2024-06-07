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В Кургане продлили запрет на посещение лесов

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В Кургане продлили запрет на посещение лесов до 28 июня.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Это вызвано повышением температуры воздуха, необходимостью снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами и другими ландшафтными (природными) пожарами, в пожароопасный период», — говорится в сообщении.

Места отдыха «Голубые озёра» и экопарк «Рябковский» закрыты не будут.

Ранее сообщалось, что в Крыму продлили запрет на посещение лесов до 26 июня.

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