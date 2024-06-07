В Кургане продлили запрет на посещение лесов
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу администрации города.
«Это вызвано повышением температуры воздуха, необходимостью снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами и другими ландшафтными (природными) пожарами, в пожароопасный период», — говорится в сообщении.
Места отдыха «Голубые озёра» и экопарк «Рябковский» закрыты не будут.
Ранее сообщалось, что в Крыму продлили запрет на посещение лесов до 26 июня.