В Кургане продлили запрет на посещение лесов до 28 июня.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Это вызвано повышением температуры воздуха, необходимостью снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами и другими ландшафтными (природными) пожарами, в пожароопасный период», — говорится в сообщении.

Места отдыха «Голубые озёра» и экопарк «Рябковский» закрыты не будут.

Ранее сообщалось, что в Крыму продлили запрет на посещение лесов до 26 июня.