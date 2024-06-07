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В Ставрополе два дома попали в список культурного наследия

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В Ставрополе два дома в центре города попали в список культурного наследия.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на официальный портал правовой информации региона.

В список добавлен дом по улице Горького, 5, в котором жил известный ставропольский купец, депутат Государственной думы III созыва (1907—1912) Николай Иванов, и дом по проспекту Карла Маркса, 34, где до революции 1917 года жил полковник Николай Бадмаев.

Приказы о закреплении статуса ОКН выпустило краевое управление по сохранению и охране объектов культурного наследия.

Ранее сообщалось, что в Истре выявили ещё один объект археологического наследия.

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