В Истре выявили ещё один объект археологического наследия
Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на главное управление культурного наследия региона.
В ходе археологических работ обнаружены засыпка подвала здания XIX века с фрагментом кирпичной кладки, хорошо сохранившаяся мостовая, фрагменты керамических изделий и металлические предметы.
Как отметили в ведомстве, выявленный объект представляет высокий научный интерес в качестве источника информации о жизни и экономической деятельности региона в прошлом.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в ходе раскопок археологи обнаружили лютеранское кладбище XVII века.