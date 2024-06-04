В Истре выявили ещё один объект археологического наследия

В Московской области утвердили границу территории объекта археологического наследия «Культурный слой города Истра, начало XVIII — конец XIX веков».

Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на главное управление культурного наследия региона.

В ходе археологических работ обнаружены засыпка подвала здания XIX века с фрагментом кирпичной кладки, хорошо сохранившаяся мостовая, фрагменты керамических изделий и металлические предметы.

Как отметили в ведомстве, выявленный объект представляет высокий научный интерес в качестве источника информации о жизни и экономической деятельности региона в прошлом.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде в ходе раскопок археологи обнаружили лютеранское кладбище XVII века.