Синоптик Ильин спрогнозировал тёплую погоду в Москве в выходные

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Москве в выходные ожидается тёплая погода.

«Станет более свежо на улице. Это связано с тем, что температура несколько понизится. Если в субботу ожидается где-то +23...+25 °С в Москве и +20...+25 °С по области, то в воскресенье может стать теплее на пару градусов. Ждём +22...+27 °С», — сказал он в беседе с Regions.ru.

Как отметил эксперт, в субботу будет северо-западный ветер, 5—10 м/с, а с воскресенья повернёт на юго-запад, 3—8 м/с.

По словам Ильина, можно будет немного отдохнуть от гроз, порывистого ветра и ливней, которые наблюдались на уходящей неделе.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в беседе с RT о рекордном количестве выпавших осадков в Москве к вечеру четверга.