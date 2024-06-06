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Синоптик Ильин спрогнозировал тёплую погоду в Москве в выходные

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Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что в Москве в выходные ожидается тёплая погода.
Синоптик Ильин спрогнозировал тёплую погоду в Москве в выходные
  • РИА Новости

«Станет более свежо на улице. Это связано с тем, что температура несколько понизится. Если в субботу ожидается где-то +23...+25 °С в Москве и +20...+25 °С по области, то в воскресенье может стать теплее на пару градусов. Ждём +22...+27 °С», — сказал он в беседе с Regions.ru.

Как отметил эксперт, в субботу будет северо-западный ветер, 5—10 м/с, а с воскресенья повернёт на юго-запад, 3—8 м/с.

По словам Ильина, можно будет немного отдохнуть от гроз, порывистого ветра и ливней, которые наблюдались на уходящей неделе.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в беседе с RT о рекордном количестве выпавших осадков в Москве к вечеру четверга.

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