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Большинство россиян стараются следить за своей грамотностью

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Согласно новому исследованию, большинство россиян (64%) стараются говорить и писать правильно, а также следят за своей грамотностью и чистотой речи.
Большинство россиян стараются следить за своей грамотностью
  • РИА Новости

Опрос проведён среди подписчиков сайта kp.ru в соцсетях и мессенджерах.

Количество респондентов, использующих жаргон и коверкающих слова, составило 18%.

По словам 10% опрошенных, они осознают, что пишут и говорят не очень грамотно, а 8% участников исследования заявили, что следят за своей речью только на работе или при важных людях.

Ранее сообщалось, что книжный фестиваль «Красная строка» состоится в Екатеринбурге 23—25 августа.

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