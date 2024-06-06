Большинство россиян стараются следить за своей грамотностью
- РИА Новости
Опрос проведён среди подписчиков сайта kp.ru в соцсетях и мессенджерах.
Количество респондентов, использующих жаргон и коверкающих слова, составило 18%.
По словам 10% опрошенных, они осознают, что пишут и говорят не очень грамотно, а 8% участников исследования заявили, что следят за своей речью только на работе или при важных людях.
Ранее сообщалось, что книжный фестиваль «Красная строка» состоится в Екатеринбурге 23—25 августа.