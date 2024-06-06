Большинство россиян стараются следить за своей грамотностью

Согласно новому исследованию, большинство россиян (64%) стараются говорить и писать правильно, а также следят за своей грамотностью и чистотой речи.

Опрос проведён среди подписчиков сайта kp.ru в соцсетях и мессенджерах.

Количество респондентов, использующих жаргон и коверкающих слова, составило 18%.

По словам 10% опрошенных, они осознают, что пишут и говорят не очень грамотно, а 8% участников исследования заявили, что следят за своей речью только на работе или при важных людях.

Ранее сообщалось, что книжный фестиваль «Красная строка» состоится в Екатеринбурге 23—25 августа.