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Книжный фестиваль «Красная строка» состоится в Екатеринбурге 23—25 августа

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В Екатеринбурге 23—25 августа пройдёт книжный фестиваль «Красная строка».
Книжный фестиваль «Красная строка» состоится в Екатеринбурге 23—25 августа
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на организаторов.

«За три дня десятки приглашённых экспертов расскажут посетителям о самых трендовых направлениях современной литературы», — рассказала куратор интеллектуальной программы Анастасия Ханина.

Она также отметила, что в фестивале примут участие более 80 спикеров.

Хедлайнерами мероприятия станут писатели Алексей Иванов и Яна Вагнер.

Ранее в Нижнем Новгороде рассказали о культурной программе, приуроченной к мероприятиям в рамках БРИКС. Состоятся концерты иностранных артистов, фестиваль воздушных шаров и яхт.

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