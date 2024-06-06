Книжный фестиваль «Красная строка» состоится в Екатеринбурге 23—25 августа

В Екатеринбурге 23—25 августа пройдёт книжный фестиваль «Красная строка».

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на организаторов.

«За три дня десятки приглашённых экспертов расскажут посетителям о самых трендовых направлениях современной литературы», — рассказала куратор интеллектуальной программы Анастасия Ханина.

Она также отметила, что в фестивале примут участие более 80 спикеров.

Хедлайнерами мероприятия станут писатели Алексей Иванов и Яна Вагнер.

Ранее в Нижнем Новгороде рассказали о культурной программе, приуроченной к мероприятиям в рамках БРИКС. Состоятся концерты иностранных артистов, фестиваль воздушных шаров и яхт.