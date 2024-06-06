Синоптики прокомментировали появление двух торнадо в Свердловской области

Специалисты регионального УГМС назвали редким явлением возникновение сразу двух торнадо в течение одного дня в Свердловской области.

Торнадо — нехарактерное явление для Урала, тем более два в один день, поделились синоптики в беседе с URA.RU.

«Они могут быть вызваны неустойчивой погодой, активной грозовой деятельностью, высокой температурой воздуха, также влияние может оказывать зона атмосферных фронтов, которая сейчас проходит по Свердловской области», — отметили в Уральском гидрометцентре.

Специалисты напомнили, что торнадо очень опасно, и посоветовали при его появлении как можно скорее направляться в укрытие.

Ранее в Пермском крае спрогнозировали ливни с градом и шквалистый ветер 6 и 7 июня.