Синоптики прокомментировали появление двух торнадо в Свердловской области
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Торнадо — нехарактерное явление для Урала, тем более два в один день, поделились синоптики в беседе с URA.RU.
«Они могут быть вызваны неустойчивой погодой, активной грозовой деятельностью, высокой температурой воздуха, также влияние может оказывать зона атмосферных фронтов, которая сейчас проходит по Свердловской области», — отметили в Уральском гидрометцентре.
Специалисты напомнили, что торнадо очень опасно, и посоветовали при его появлении как можно скорее направляться в укрытие.
Ранее в Пермском крае спрогнозировали ливни с градом и шквалистый ветер 6 и 7 июня.